Кабмин усилил карантинные меры: что решило правительство

Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.
Так, Кабмин решил:
- приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки.
- закрыть метро.
- запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.
- с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, однако возможна доставка еды.
- ввести в Житомирской и Черновицкой областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.
- запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- ограничить экспорт продуктов питания согласно перечню, составленному правительством.
Минздрав должен обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.
Вместе с тем, разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.