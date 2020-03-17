Кабмин усилил карантинные меры: что решило правительство

Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.Так, Кабмин решил:- приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки.- закрыть метро.- запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.- с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и кафе, однако возможна доставка еды.- ввести в Житомирской и Черновицкой областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.- запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек.- ограничить экспорт продуктов питания согласно перечню, составленному правительством.Минздрав должен обеспечить временное прекращение проведения плановых операций кроме срочных и неотложных.Вместе с тем, разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.