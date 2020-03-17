Как цвет одежды влияет на чакры

Чакры человека представляют собой некие нематериальные точки биополя, которые находятся внутри нашего тела. Каждая из них очень важна и обладает своими свойствами, на которые можно благотворно влиять определенным цветом одежды.

У каждой из чакр есть свои особые свойства и значение, своя так называемая волна. Стимулировать укрепление чакр можно по-разному. Для этого важно носить талисманы, вести правильный образ жизнь, делать добрые дела, чтобы негативная карма не затрудняла тока энергии.

Цвет одежды и чакры

Эксперты в области биоэнергетики утверждают, что определенный цвет одежды благотворно влияет на определенные чакры. Это можно использовать в своих интересах каждый день на работе или дома, в любой ситуации.

Одежда — это самые близкие к нашему телу артефакты вещного мира. Определенные цвета привлекают определенные виды энергии, потому что они настроены на определенную волну. Некоторые цвета активизируют сразу несколько чакр — две или максимум три. Эксперты сайта dailyhoro.ru утверждают, что наилучшим образом сочетаются только два цвета. Это значит, что теоретически вы можете воздействовать благотворно только на четыре-пять чакр.

Влияние определенных цветов на чакры человека

Черный и серый. Эти два цвета являются базовыми. Они почти никак не влияют на энергетику человека и чакры, просто помогают сосредоточиться и сфокусировать внимание на некоторых вещах. Их можно надевать вместе или с любыми другими цветами, создавая двухцветные или трехцветные образы.

Красный цвет. Данный оттенок стимулирует Муладхару — нижнюю чакру человека, которая находится в области копчика. Красная одежда помогает обретать энергию и поднимать настроение. Этот цвет заставляет нас проявлять страсть в любви и обретать мотивацию в работе. Красный цвет не совместим с синим. Не стоит использовать их вместе, так как они нейтрализуют друг друга.

Синий цвет. Данный оттенок стимулирует Аджну — шестую чакру, которая еще называется третьим глазом. Она расположена в области между бровей, в лобной части. Она отвечает за интуицию, интеллект, предчувствие, скрытые способности человека. Стимулировать одновременно Аджну и Муладхару не получится, да и с красным цветом синий никак не сочетается. Вместо синего можно использовать голубой или бирюзовый.

Фиолетовый цвет. Это очень необычный оттенок, который редко используется при создании образа, но он очень хорошо стимулирует самую высокую чакру из всех, которая находится в верхней точке нашей головы — Сахасрару. Так как чакра раскрывается очень медленно, только этот цвет способен ее стимулировать правильно. Этот оттенок помогает укрепить силу духа, соединить духовность и физиологическую силу воедино.

Зеленый цвет. Данный оттенок помогает в укреплении чакры под названием Вишудха. Она расположена в области горла и помогает человеку обретать творческий потенциал, обаяние и харизму. Это очень мощная чакра, которая влияет на привлекательность человека и его мышление. Также зеленый оттенок может влиять созидательно (но не так сильно) и на сердечную чакру — Анахату, которая отвечает за позитивные эмоции.

Желтый цвет. Очень сильно данный оттенок влияет на чакру Манипура, которая в позитивном состоянии помогает человеку обретать мотивацию, строить амбиции, планировать дела и оставаться стабильными. Манипура расположена в области солнечного сплетения, потому регулирует работу нервной системы. Ее угнетенность приводит к унынию. Позитивно воздействуют также на эту чакру камни-талисманы: аметист, аквамарин.

Белый цвет. Этот цвет очень хорошо влияет на Анахату. В сочетании с зелеными оттенками эта чакра и Вишудха начинают работать в полную силу. Уходят переживания, открывается способность к оптимистичному мышлению, появляется желание общаться и быть доброжелательными, готовыми приходить на помощь.

Оранжевый цвет. Этот оттенок в одежде активизирует Свадхистану — чакру, которая находится в нижней части живота, чуть ниже пупка. Она помогает укреплять дружбу, любовь, родственные связи. Также ей свойственно придавать человеку ясность мышления. Она помогает заниматься любимым делом.