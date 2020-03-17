Катя Лель: «Не пущу ребенка на «Голос.Дети»

Исполнительница хита «Джага-джага» поделилась мнением о популярном детском телеконкурсе. Певица заявила, что не хочет, чтобы дочь повторила судьбу Микеллы Абрамовой, и не верит в искренность происходящего на экране.

Конкурс «Голос.Дети» организуется Первым каналом с 2014 года, однако в прошлом году он впервые обрел скандальный оттенок после ангажированной победы дочери Алсу — Микеллы Абрамовой. Проверка доказала, что первое место девочке досталось благодаря накрутке смс-сообщений в финальном зрительском голосовании. Поэтому организаторы решили наградить каждого, кто приянл в нем участие. Микелла на повторный финал не пришла, а после подверглась настоящей травле в Сети.

Десятилетняя дочь Кати Лель тоже мечтает о певческой карьере, правда, попасть на конкурс ей вряд ли удастся. Звездная мама призналась, что скептически относится к подобным проектам и обязательно запретит Эмилии в них участвовать. «Считаю, что там борьба. Это все игра, политика. Я не верю во все это, — заявила она в YouTube-шоу «Слушай, расскажи!».





Артистка опасается и резкой критики общественности, которой подверглась Абрамова. «Девочка у Алсу реально очень талантливая, — уверена Катя. — Другой вопрос, что много людей, которые чем-то довольны, постоянно осуждают... Они озлобленные, внутреннее недовольство скрыть не могут. И получился скандал…. Считаю, что у ребенка произошла травма. Мне кажется, она уже поняла, что все это игра. Я не хочу, чтобы моя дочь это ощутила. Не пущу ее туда».

Лель отмечает, что специально дала Эмилии возможность развиваться сразу в нескольких направлениях. Помимо музыкальной школы, девочка посещает занятия теннисом, танцами и гимнастикой. Звезда хочет, чтобы ребенок мог выбрать то, что ей будет по душе. Однако Эмилия с раннего детства проявляет интерес к пению. «Когда ей было три годика, она сказала: «Мамуля, я тоже хочу петь». Я сказала: «Господи, только не это! Это так трудно, девочка моя». А она ответила: «Ну ты же поешь. И я хочу», — вспоминала она.

Исполнительница уверена, что наследница в любом случае добьется успеха. И дело не только в хорошем старте, а в боевом характере. «Она настолько самодостаточна, активна. В ней сочетается характер мой и мужа... Какой-то галактически сильный характер, — восхищается Лель. — Она очень упрямая, недаром по гороскопу Бык и Овен. Знает, чего хочет, всех построит, пока не добьется своего. Думаю, она такая потому что, когда была у меня в животе, чувствовала, что происходило с мамой, какие эмоции я переживала, и какая борьба происходила во мне. Ее очень сильно закалила моя энергия справедливости».

Фото: Legion-Media, Instagram