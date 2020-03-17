Конституционный суд оценил поправку о "федеральных территориях"

Вносимое в Конституцию положение о возможности создания федеральных территорий не предполагает возможности придания им статуса субъектов РФ, установил Конституционный суд РФ.

"Глава 3 Конституции Российской Федерации дополняется также положениями о возможности создания в соответствии с федеральным законом на территории Российской Федерации федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях (статья 67, часть 1), о возможности определения федеральным конституционным законом иного города (городов) – помимо Москвы – в качестве места постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти (статья 70, часть 2)", - говорится в заключении КС РФ, которое опубликовано в понедельник на его официальном сайте.