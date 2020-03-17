КС оценил поправку о запрете иностранного гражданства для чиновников

Вносимые в Конституцию ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета РФ, установил Конституционный суд РФ.

"При этом в перечень предметов ведения Российской Федерации включено установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (статья 71, пункт "т", Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции)", - говорится в заключении КС РФ.