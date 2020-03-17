"При этом в перечень предметов ведения Российской Федерации включено установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (статья 71, пункт "т", Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции)", - говорится в заключении КС РФ.
АктуальноЗеленский расскажет на "Свободе слова", как победить Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Невеста Тимати помыла детские игрушки спреем для дилдо и Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов Назначена дата первого в современной России пуска на Луну Нафтогаз продлил контракт с Коболевым Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с Анкара упорствует: МИД Турции вновь назвал крымский
КС оценил поправку о запрете иностранного гражданства для чиновников
Вносимые в Конституцию ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета РФ, установил Конституционный суд РФ.
Материалы по теме:
Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 17 мар 2020 в 06:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
Загрузка...
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция
16 мар 23:42Украина
Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский станет участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Согласно сообщению Офиса главы государства, далее..
Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?
17 мар 10:35Россия
© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанкСтало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире далее..
Невеста Тимати помыла детские игрушки спреем для дилдо и анальных пробок
16 мар 13:49Главные новости
24-летняя Анастасия Решетова удивила своих поклонников. Мать сына Тимати случайно помыла детские игрушки средством для интим-товаров. Пользователи сети обратили внимание на далее..
Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки в Конституцию России
17 мар 10:00Россия
Конституционный Суд РФ признал законными все предложенные поправки к Основному закону. Многим они по-прежнему не нравятся. Но если национал-сепаратистов раздражает полунамёк на далее..
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»
17 мар 10:07Шоу-бизнес
Актриса открыто говорит поклонникам, что она делает со своим здоровьем и телом, чтобы чувствовать и выглядеть себя лучше. Оксана верит, возможно, ее советы помогут кому-то. далее..
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса
17 мар 09:42Шоу-бизнес
43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи далее..
Лента новостей
Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила (фото)
Назначена дата первого в современной России пуска на Луну
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»
Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки в Конституцию России
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне
Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса
Павел Воля обратился к поклонникам в связи с коронавирусом
Предсказан рост смертности от коронавируса в Европе
3 энергетические причины бросить курить
Музеи в Китае и в Южной Корее вновь начинают открываться
Гимнастика для глаз, очищающая сознание и проясняющая разум
Четверо россиян пострадали при взрыве в жилом доме
Что такое фенилпирацетам?
В московской школе вынуждают детей выбирать предмет о религии вместо светской этики
Битва платьев: Белла Хадид против Наоми Скотт
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
Оценщика акций "Восточного" по иску о допэмиссии вызвали в суд
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Сваха из «Давай поженимся!» назвала минус отношений с настоящими мужчинами
Тест-систем пока что хватает не на всех: в Минздраве рассказали, как намерены бороться с
В России допустили приостановку строительства дорог из-за коронавируса
Назначена дата первого в современной России пуска на Луну
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»
Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки в Конституцию России
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне
Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса
Павел Воля обратился к поклонникам в связи с коронавирусом
Предсказан рост смертности от коронавируса в Европе
3 энергетические причины бросить курить
Музеи в Китае и в Южной Корее вновь начинают открываться
Гимнастика для глаз, очищающая сознание и проясняющая разум
Четверо россиян пострадали при взрыве в жилом доме
Что такое фенилпирацетам?
В московской школе вынуждают детей выбирать предмет о религии вместо светской этики
Битва платьев: Белла Хадид против Наоми Скотт
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
Оценщика акций "Восточного" по иску о допэмиссии вызвали в суд
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Сваха из «Давай поженимся!» назвала минус отношений с настоящими мужчинами
Тест-систем пока что хватает не на всех: в Минздраве рассказали, как намерены бороться с
В России допустили приостановку строительства дорог из-за коронавируса
Последние новости
Отправка посылок из Китая восстановилась Дочь россиянки раскрыла историю «побега» из больницы с зараженными коронавирусом Япония решила выделить Ирану 23 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом Пушкинский музей закрывается для посетителей из-за коронавируса Не сдаваться: Белла Хадид поделилась новой съемкой и рассказала о режиме самоизоляции Аэропорт Будапешта закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Выставка Дали в московском Манеже прекращает работу из-за коронавируса Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора Безопасностью в Москве займется бывший комендант Кремля из ФСО Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов