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Новости » Политика » Le Figaro: Преступное легкомыслие с Covid-19 — как мы дошли до этого?

Le Figaro: Преступное легкомыслие с Covid-19 — как мы дошли до этого?

Le Figaro: Преступное легкомыслие с Covid-19 — как мы дошли до этого?

В то время как Франция должна противостоять не только «тяжелейшему за столетие санитарному кризису», но и величайшей исторической трагедии со времён войны в Алжире, как могли мы взять на себя риск так долго делать вид, что ничего не происходит? Таким вопросом задаётся главный редактор Le Figaro Алексис Брезе.

Решение властей не отказываться от проведения первого тура муниципальных выборов автор считает «совершенным абсурдом». Уже в четверг заявление президента о том, что выборы сохраняются, однако пожилым людям рекомендуется остаться дома, выглядело нереалистично. Подтверждение этого решения премьер-министром в пятницу вечером, когда собрания свыше 100 человек уже были запрещены, стало непостижимым.

С вечера субботы, когда была объявлена третья стадия эпидемии и рекомендован режим изоляции, история с выборами стала превращаться в «абсурдистскую трагедию»: «изменённое страхом, пострадавшее от беспрецедентной неявки, отданное в залог безудержному распространению эпидемии, это мёртворождённое муниципальное голосование останется маскарадом демократии», уверен обозреватель. По его убеждению, президент, премьер-министр и председатель сената, принявшие это решение, должны будут отвечать за его последствия.

Позднее будет сказано, что стремительное развитие болезни, угрожающей переполнением французским больницам, никак не связано с проведением муниципальных выборов, поскольку возможные последствия этого решения станут ощутимы не ранее, чем через 10 дней, предсказывает Брезе.

Однако этот эпизод своей бесполезностью символизирует «невероятную коллективную слепоту», проявленную властями со времён начала эпидемии, подчёркивает Брезе.

«Сколько времени потеряно! Сколько возможностей упущено!» — восклицает главный редактор Le Figaro, вспоминая заявления министра здравоохранения Аньез Бузен в конце января о том, что риск проникновения вируса в страну «почти нулевой», а опасность распространения «крайне низкая».

Множество чиновников, политиков, медийных персон и даже высокопоставленных врачей уверяли, что французы не должны бояться «супергриппа», что меры сдерживания «на китайский манер» не будут рассматриваться во Франции никогда, а итальянская модель не станет источником вдохновения. Напротив, чтобы продемонстрировать «дух сопротивления», французы не должны менять привычки и продолжать выходить в свет по вечерам по примеру самого президента.

Последствия этой политики, проводимой из благих побуждений, — не сеять панику в толпе, не толкать экономику в пропасть — сказываются сегодня на коллективном поведении французов. Премьер-министр страны справедливо сожалеет о «несовершенном» соблюдении рекомендаций «общественного дистанцирования» — переполненные субботним вечером террасы парижских кафе и набережные Сены воскресным утром говорят сами за себя. Однако санитарные нормы, без сомнения, соблюдались бы строже, если бы правительство, вместо попыток любой ценой успокоить население (и самих себя), открыто оглашало реальные прогнозы, передаваемые службами здравоохранения, замечает автор.

Сегодня, по убеждению главреда Le Figaro, остановить «бешеную гонку» болезни возможно единственным способом — оставаться дома. Статистика из научной литературы показывает, что сокращение социальных контактов в четыре раза заставляет болезнь отступить. Как справедливо заметил глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон, «вирус циркулирует не сам, его разносят мужчины и женщины».

«Мы слишком долго ждали, мы слишком сильно обольщались, мы не хотели принимать реальность», — замечает журналист, призывая отныне «с абсолютной строгостью соблюдать принцип здравого смысла».

Происходящее сегодня станет для Франции «великим испытанием», которое принесёт много страданий — как физических, так и психологических — людям и обществу и будет иметь разрушительные и долгосрочные последствия для экономики, прогнозирует Брезе. Однако несмотря на все предстоящие тяготы, грусть и ярость, автор призывает не забывать урок, данный нищим из пьесы Жана Жироду «Электра»: даже когда всё «разрушено и разграблено», «воздух дышит» и наступает рассвет нового дня.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 01:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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