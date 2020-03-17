Лукашенко поставил задачу сделать экономику Белоруссии гибкой

Правительство Белоруссии не предпринимает необходимые меры для повышения гибкости экономики в условиях внешних шоков. Об этом на совещании с правительством и Нацбанком о ситуации в экономике сегодня, 17 марта, заявил Александр Лукашенко.

«Слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах — торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Белоруссии. Реагируем на любой шорох. Так быть не должно», — сказал он.

По его словам, «мы небольшая страна с открытой экономикой».

«Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, по мнению Лукашенко, в белорусской экономике остается ряд ключевых проблем, которые продолжают сдерживать ее развитие.

«Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям», — сказал президент Белоруссии.

При этом он отметил, что по итогам прошедшего пятилетия «хвалиться особо нечем». Он напомнил, что в 2019 году обеспечен рост реальной заработной платы, инфляция снизилась до 4,7%.

«В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг», — отметил президент и добавил, что сегодня не обеспечен запланированный рост ВВП, экспорта, инвестиций и производительности.

Как сообщало ИА Newstes , в 2019 году экономика Белоруссии не смогла достигнуть запланированных показателей. ВВП республики вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом. При этом данный показатель был запланирован на уровне 4%. В 2020 году предусмотрены рост ВВП на уровне 2,8%, экспорта — на 3,6%, инфляция не более 5%.