Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»

Артисты закрутили роман летом прошлого года. У обоих за плечами опыты неудавшихся отношений, дети, поэтому долгое время они скрывали чувства от публики. Теперь же, когда их союз перестал быть тайной, влюбленные все чаще делятся своим счастьем.

Судьбоносная встреча Нино Нинидзе и Максима Виторгана произошла на дне рождения их общей подруги Аглаи Тарасовой. Между звездами мгновенно проскочила искра, и они продолжили общение, несмотря на плотный график и расстояния. «Максим улетел на Шпицберген на съемки. Начали переписываться», — вспоминает актриса.

Сейчас влюбленные стараются не расставаться. Каждый отпуск они проводят в романтических поездках по миру, публикуя трогательные снимки в микроблоге. Каждому удалось поладить с детьми своей половинки. Так, 28-летняя Нино подружилась с 23-летней дочерью Максима — Полиной. А Виторган души не чает в маленьком сыне артистки Саше. Поклонники уверены, что дело постепенно идет к свадьбе, и уже приметили на пальце Нинидзе заветное кольцо. Однако Виторган не подтверждает предположения, отметив лишь, что они еще съехались. «Вы живете вместе?» — спрашивают его журналисты. «Нет», — отвечает артист.





Напомним, что парочка долгое время скрывала свой роман. Когда их впервые увидели вместе, актриса была возмущена выводами, которые сделала пресса. «Это было так странно, — вспоминала она. — Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать».

Звезды признаются, что общая профессия не мешает их союзу. «У меня нет ощущения, что мы, в принципе, относимся как-то особенно друг к другу в связи с тем, что являемся артистами. Это может быть временное явление, но пока у каждого свой путь, своя ниша», — говорил 47-летний Максим.

По словам артиста, ему комфортно с возлюбленной, которая вдохновляет на творческие подвиги. «Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится — они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то — терпимость, у кого-то — амбициозность», — считает Виторган.

Фото: Legion-Media, Instagram