Показать меню
Актуально
Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного заявления Дуды Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции» Нафтогаз продлил контракт с Коболевым Нафтогаз продлил контракт с Коболевым Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки в Конституцию России Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила (фото) Назначена дата первого в современной России пуска на Луну Назначена дата первого в современной России пуска на Луну Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку Безопасностью в Москве займется бывший комендант Кремля из Безопасностью в Москве займется бывший комендант Кремля из ФСО Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора
Новости » Шоу-бизнес » Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»

Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»

Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»
Артисты закрутили роман летом прошлого года. У обоих за плечами опыты неудавшихся отношений, дети, поэтому долгое время они скрывали чувства от публики. Теперь же, когда их союз перестал быть тайной, влюбленные все чаще делятся своим счастьем.

Судьбоносная встреча Нино Нинидзе и Максима Виторгана произошла на дне рождения их общей подруги Аглаи Тарасовой. Между звездами мгновенно проскочила искра, и они продолжили общение, несмотря на плотный график и расстояния. «Максим улетел на Шпицберген на съемки. Начали переписываться», — вспоминает актриса.

Сейчас влюбленные стараются не расставаться. Каждый отпуск они проводят в романтических поездках по миру, публикуя трогательные снимки в микроблоге. Каждому удалось поладить с детьми своей половинки. Так, 28-летняя Нино подружилась с 23-летней дочерью Максима — Полиной. А Виторган души не чает в маленьком сыне артистки Саше. Поклонники уверены, что дело постепенно идет к свадьбе, и уже приметили на пальце Нинидзе заветное кольцо. Однако Виторган не подтверждает предположения, отметив лишь, что они еще съехались. «Вы живете вместе?» — спрашивают его журналисты. «Нет», — отвечает артист.


Напомним, что парочка долгое время скрывала свой роман. Когда их впервые увидели вместе, актриса была возмущена выводами, которые сделала пресса. «Это было так странно, — вспоминала она. — Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать».

Звезды признаются, что общая профессия не мешает их союзу. «У меня нет ощущения, что мы, в принципе, относимся как-то особенно друг к другу в связи с тем, что являемся артистами. Это может быть временное явление, но пока у каждого свой путь, своя ниша», — говорил 47-летний Максим.

По словам артиста, ему комфортно с возлюбленной, которая вдохновляет на творческие подвиги. «Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится — они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то — терпимость, у кого-то — амбициозность», — считает Виторган.

Фото: Legion-Media, Instagram


Материалы по теме:

Максим Виторган и Нино Нинидзе проводят осенние каникулы в Стамбуле
Фото Максима Виторгана нашлось на сайте знакомств
Горы, закаты и романтика: Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Омане
Максим Виторган трогательно поздравил Нино Нинидзе после слухов о романе
Добавлено: 17 мар 2020 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

16 мар 23:42Украина
Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский станет участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Согласно сообщению Офиса главы государства, далее..
Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

17 мар 10:35Россия
© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанкСтало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире далее..
Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

17 мар 10:56Экономика
После сильного падения мировых фондовых рынков в понедельник состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes."На фоне того, что далее..
Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного заявления Дуды

Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного заявления Дуды

17 мар 10:42Политика
У министра окружающей среды Польши Михала Воща обнаружен коронавирус, причём уже в жёсткой форме: министра лихорадит, и он в больнице. Сейчас весь кабинет министров республики далее..
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

17 мар 09:42Шоу-бизнес
43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи далее..
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

17 мар 10:07Шоу-бизнес
Актриса открыто говорит поклонникам, что она делает со своим здоровьем и телом, чтобы чувствовать и выглядеть себя лучше. Оксана верит, возможно, ее советы помогут кому-то. далее..



Лента новостей
Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом

План Титова: Государство должно спасать реальный сектор, а не банкиров

Российский инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости из-за коронавируса

Дарья Мороз и Иван Рудин выступят в пустом зале "Зарядья"

Заразившуюся коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу

Путин намерен обсудить с правительством ситуацию с коронавирусом

Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019

Эпидемия коронавируса сорвала крупнейшие за последние 25 лет учения НАТО

Гость в эфире Соловьева назвал украинца мразиной и пригрозил дать по голове

Мишустин утвердил рост пенсий с 1 апреля

Евро-2020 перенесли на год

Турция проведёт массовую эвакуацию своих граждан из Европы

Собянин рассказал Путину о беглецах из больницы для зараженных коронавирусом

Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в магазинах

От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса

В МОЗ развенчали миф о лекарстве от коронавируса и объяснили причину закрытия метро

Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого через Сбербанк и «Мой налог»?

На Мадейре постояльцев отеля изолировали из-за коронавируса у туристки

Не в свое кресло. Украинский министр захотел заменить Зеленского

Хроники коронавируса: что делают Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Майли Сайрус, Софи Тернер и

Аренда автобуса для детских экскурсий

Последние новости
В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за коронавируса В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за коронавируса Forbes включил Балагова в список "перспективных европейцев до 30 лет" Forbes включил Балагова в список "перспективных европейцев до 30 лет" Молодой ухажер Ольги Зарубиной попался на измене с ее дочерью Молодой ухажер Ольги Зарубиной попался на измене с ее дочерью В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса Россия перестала выдавать визы иностранцам Россия перестала выдавать визы иностранцам "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными" Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными" Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"