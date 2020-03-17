Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»

Судьбоносная встреча Нино Нинидзе и Максима Виторгана произошла на дне рождения их общей подруги Аглаи Тарасовой. Между звездами мгновенно проскочила искра, и они продолжили общение, несмотря на плотный график и расстояния. «Максим улетел на Шпицберген на съемки. Начали переписываться», — вспоминает актриса.
Сейчас влюбленные стараются не расставаться. Каждый отпуск они проводят в романтических поездках по миру, публикуя трогательные снимки в микроблоге. Каждому удалось поладить с детьми своей половинки. Так, 28-летняя Нино подружилась с 23-летней дочерью Максима — Полиной. А Виторган души не чает в маленьком сыне артистки Саше. Поклонники уверены, что дело постепенно идет к свадьбе, и уже приметили на пальце Нинидзе заветное кольцо. Однако Виторган не подтверждает предположения, отметив лишь, что они еще съехались. «Вы живете вместе?» — спрашивают его журналисты. «Нет», — отвечает артист.
Напомним, что парочка долгое время скрывала свой роман. Когда их впервые увидели вместе, актриса была возмущена выводами, которые сделала пресса. «Это было так странно, — вспоминала она. — Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать».
Звезды признаются, что общая профессия не мешает их союзу. «У меня нет ощущения, что мы, в принципе, относимся как-то особенно друг к другу в связи с тем, что являемся артистами. Это может быть временное явление, но пока у каждого свой путь, своя ниша», — говорил 47-летний Максим.
По словам артиста, ему комфортно с возлюбленной, которая вдохновляет на творческие подвиги. «Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится — они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то — терпимость, у кого-то — амбициозность», — считает Виторган.
Фото: Legion-Media, Instagram