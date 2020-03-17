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Новости » Политика » Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой

Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой

Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой

Парламент Молдавии на заседании 17 марта после долгого обсуждения поддержал правительство и президента страны Игоря Додона и объявил в стране чрезвычайное положение на 60 дней из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Основанием для максимального срока ограничений является то, что эпидемиологический прогноз для Европы пессимистичный.

Вместе с тем депутаты не были солидарны при голосовании по этому вопросу. Против законопроекта голосовали представители оппозиции из группы Pro Moldova Андриана Канду, фракции партии «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и партии «Шор» Илана Шора. В знак протеста неформальная коалиция покинула пленарное заседание.

Социалисты назвали такой подход проявлением «крайней безответственности и человеческой глупости».

«Складывается такое ощущение, что для них — чем хуже, тем лучше», — отметил депутат от ПСРМ Григорий Новак.

Ранее в стране действовал красный код предупреждения в связи с опасностью распространения коронавируса. Полностью отменено авиосообщение со всеми странами, закрыты сухопутные границы и железнодорожное сообщение. Приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кроме аптек, продуктовых магазинов и автозаправочных станций, а также приостановлен учебный процесс в образовательных и дошкольных учреждениях. Под запретом любые общественно-политические, спортивные и религиозные мероприятия. Ужесточена ответственность за несоблюдение требований властей по недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19.

Молдавское правительство начало кампанию по сбору средств в виде пожертвований на борьбу с коронавирусом. С этой целью Министерство финансов открыло три банковских счета в молдавских леях, а также в долларах США и евро.

В зависимости от развития ситуации президент или правительство могут просить парламент продлить или сократить срок действия чрезвычайного положения, а изменить зону его действия.

ИА Newstes сообщало, что на сегодняшний день в РМ уже подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом нового типа. 17 марта стало известно, что один человек полностью выздоровел, а один находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Также в стране есть один случай инфицирования ребенка от матери. Летальных исходов из-за болезни нет.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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