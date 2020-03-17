Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой

Парламент Молдавии на заседании 17 марта после долгого обсуждения поддержал правительство и президента страны Игоря Додона и объявил в стране чрезвычайное положение на 60 дней из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Основанием для максимального срока ограничений является то, что эпидемиологический прогноз для Европы пессимистичный.

Вместе с тем депутаты не были солидарны при голосовании по этому вопросу. Против законопроекта голосовали представители оппозиции из группы Pro Moldova Андриана Канду, фракции партии «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и партии «Шор» Илана Шора. В знак протеста неформальная коалиция покинула пленарное заседание.

Социалисты назвали такой подход проявлением «крайней безответственности и человеческой глупости».

«Складывается такое ощущение, что для них — чем хуже, тем лучше», — отметил депутат от ПСРМ Григорий Новак.

Ранее в стране действовал красный код предупреждения в связи с опасностью распространения коронавируса. Полностью отменено авиосообщение со всеми странами, закрыты сухопутные границы и железнодорожное сообщение. Приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кроме аптек, продуктовых магазинов и автозаправочных станций, а также приостановлен учебный процесс в образовательных и дошкольных учреждениях. Под запретом любые общественно-политические, спортивные и религиозные мероприятия. Ужесточена ответственность за несоблюдение требований властей по недопущению распространения вирусной инфекции COVID-19.

Молдавское правительство начало кампанию по сбору средств в виде пожертвований на борьбу с коронавирусом. С этой целью Министерство финансов открыло три банковских счета в молдавских леях, а также в долларах США и евро.

В зависимости от развития ситуации президент или правительство могут просить парламент продлить или сократить срок действия чрезвычайного положения, а изменить зону его действия.

ИА Newstes сообщало, что на сегодняшний день в РМ уже подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом нового типа. 17 марта стало известно, что один человек полностью выздоровел, а один находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Также в стране есть один случай инфицирования ребенка от матери. Летальных исходов из-за болезни нет.