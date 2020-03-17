Молодой ухажер Ольги Зарубиной попался на измене с ее дочерью

Два года назад певица познакомилась с танцором Николаем Какуниным. Пара закрутила роман. Ольгу Зарубину нисколько не смущает, что избранник младше нее на 27 лет и к тому же женат. Артистку беспокоит другое — она считает, что ее дочь Кира хочет увести молодого ухажера.

Еще недавно мать и дочь были одним целым в борьбе за справедливость, объединившись против Александра Малинина. Напомним, что певец до сих пор не хочет признавать Киру своей наследницей, то и дело поливая ее грязью. А теперь женщины оказались, что называется, в контрах.

«Раньше дочка ходила по квартире, как обычно — в домашней одежде. А в последнее время красится и одевается так, будто собирается в театр. К тому же она за моей спиной пытается наладить отношения с Малининым, не раз предававшим ее», — негодовала Ольга Владимировна в эфире шоу «На самом деле».

Как-то певица и вовсе застала Киру с Николаем в обнимку. Пара сидела на кухне и, казалось, напрочь позабыла об Ольге Владимировне. «Я начала кричать. Коля оттолкнул Киру, она упала. Ужасно возмущена! Не ожидала от дочери такого», — сетовала певица.

По словам Киры, они с Николаем с первого взгляда понравились друг другу. «У нас был секс», — уверенно заявила дочь Зарубиной. Правда, сам Какунин не поддерживает Киру и считает, что она портит его отношения с певицей. «У нас с Олей только все началось, — признался мужчина. — Я люблю ее, а с Кирой у нас ничего не было. Она сама постоянно клеится ко мне. В тот момент, когда Ольга застала нас с Кирой на кухне, я ее отталкивал. Она как раз только села на меня и обняла за шею. Я не хотел этого».

Проверка на детекторе лжи показала обратное. Так, выяснилось, что Николай все же целовался с дочерью Зарубиной. Кроме того, ему очень нравилось повышенное внимание со стороны двух женщин. «Для меня это шок! После всего услышанного у меня больше нет желания общаться с Колей. Мне попросту неприятно находиться рядом с ним. Мы пока живем вместе, но сегодня вряд ли пущу его домой», — чуть ли не кричала раздосадованная Ольга Владимировна.

Похоже, герой-любовник Какунин остался ни с чем, ведь и Кира больше не хочет о нем слышать. Более того, она встала на сторону мамы. «Я — человек незлопамятный, просто вспыльчивый. Прощу ее, ведь она — самое дорогое, что есть у меня», — подчеркнула экс-супруга Александра Малинина.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи «На самом деле»/Первый канал