На конкурсе певчих канареек победила птица из Рязани

В эту субботу в Зоологическом музее МГУ в Москве прошел традиционный конкурс пения русской канарейки. Такой конкурс уже в пятнадцатый раз проводится Фондом поддержки русской канарейки.

В мире существует несколько пород певчих канареек, древнейшая из которых — испанские тимбрадос — известна с XV века. Другие популярные породы — гарцские роллеры из Германии и малинуа (ватерслагер) из Бельгии. Важными центрами формирования русской породы канареек стали в XIX веке села Павлово-на-Оке (ныне город Павлово Нижегородской области) и Полотняный Завод в Калужской губернии. В качестве учителей пения для молодых кенаров использовались птицы, пойманные в природе, чаще всего — овсянки, отсюда происходит знаменитый «овсяночный напев» русских канареек.

В нынешнем конкурс принял участие 31 самец русской породы канареек из Москвы, Иванова, Павлова, Курска, Рязани, Душанбе, Орла, Самарканда, Ельца, Рыбинска и Подольска. Выступление каждой птицы оценивалось тремя независимыми жюри, состоящими из экспертов по канареечному пению, музыкантов и орнитологов. Первое место по общей сумме баллов трех жюри получил Юрий Литвинов из Рязани. Второе место — у Юрия Гришакова из Орла, третье — у Александра Грасарчука из Москвы. Специальный приз жюри орнитологов получил Евгений Васильичев из Иванова, приз жюри музыкантов — Владимир Тихомиров из Рыбинска.