Нафтогаз продлил контракт с Коболевым

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украина продлил контракт с главой корпорации Андреем Коболевым. Соответствующее решение было принято на заседании Набсовета в понедельник, 16 марта, передают Украинские новости.Сотрудничество продлено на четыре года."Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта", – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета Министров.Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.