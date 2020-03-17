Назначена дата первого в современной России пуска на Луну

Запуск российского космического аппарата "Луна-25" к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года - он станет первым в современной России.

"Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века. Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата - 30 октября 2021 года", - сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса - основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй - юго-западнее кратера Манцини. Аппарат после посадки должен провести научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики, а также исследовать полярную экзосферу Луны.

Последний запуск отечественного аппарата "Луна-24" к спутнику Земли состоялся в 1976 году. Все отправки космических аппаратов на Луну производились во времена СССР, для России запланированный запуск станет первым в истории.



Ранее стало известно, что "Роскосмос" в 2021 году планирует выделить более 8 млрд рублей на производство корабля для полетов на Международную космическую станцию и на Луну.