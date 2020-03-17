Не сдаваться: Белла Хадид поделилась новой съемкой и рассказала о режиме самоизоляции

Из какой бы сферы сегодня ни приходили новости, они обязательно будут связаны с коронавирусом. Вот и 23-летняя Белла Хадид, поделившись в инстаграме новой обложкой Vogue, для которой она снялась, не смогла не затронуть тему эпидемии.





Белла Хадид

Забавно писать о моей работе во время этого хаоса, но мне так хочется поблагодарить Vogue Korea и фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци. Апрель 2020. Жить и любить, любить и жить. Спасибо,

— написала Белла.

В комментариях ее поддержал известный дизайнер Марк Джейкобс, который отметил, что сейчас как раз самое подходящее время, чтобы делиться красотой.

Приятно видеть работу, моду, искусство, чтобы отвлечься от происходящего. Пожалуйста, продолжайте показывать красоту и мир, который мы все знаем, ценим и любим,

— написал Джейкобс.

Модель также призналась, что уже четвертый день находится в самоизоляции (напомним, Белла активно участвовала в показах на неделях моды в Милане и Париже), а также поделилась своими размышлениями о текущей ситуации.





Будьте добры, будьте почтительны, будьте внимательны. Для молодых и здоровых людей соблюдение дистанции может быть не так актуально. Но не будьте эгоистичны, будьте внимательны к тем, чья иммунная система более восприимчива. Важно серьезно отнестись к этому времени, чтобы замедлить распространение вируса. Я бы сказала, что сейчас лучше переоценить ситуацию, чем недооценить ее. Пожалуйста, держите свой моральный компас включенным и проявляйте сочувствие к другим. Покупайте то, что вам нужно, и не будьте жадными. Если вы в продуктовом магазине боретесь с пожилой женщиной за туалетную бумагу, то вы неправы и ничего не делаете для решения проблемы. Руководствуйтесь любовью, и мир исцелится... медленно, но верно. И спасибо людям, которые все еще работают! Я думаю о вас! Берегите себя,

— поделилась своими мыслями Хадид.



