Не в свое кресло. Украинский министр захотел заменить Зеленского

Назначенный во вторник новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко для зачитывания присяги направился не к трибуне Верховной рады, а к президентскому креслу, пишет портал "Strana.Ua".

Действия министра вызвали у присутствующих в зале смех, после чего председатель украинского парламента Дмитрий Разумков пошутил: "Смело".

Игорь Петрашко развернулся и пошел к трибуне, где в итоге и принял присягу.

Верховная рада утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.

За это решение на внеочередном заседании проголосовали 277 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что первой женщиной-генпрокурором Украины назначена Ирина Венедиктова.