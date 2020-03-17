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Новости » Политика » Не в свое кресло. Украинский министр захотел заменить Зеленского

Не в свое кресло. Украинский министр захотел заменить Зеленского

Не в свое кресло. Украинский министр захотел заменить Зеленского
Назначенный во вторник новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко для зачитывания присяги направился не к трибуне Верховной рады, а к президентскому креслу, пишет портал "Strana.Ua".

Действия министра вызвали у присутствующих в зале смех, после чего председатель украинского парламента Дмитрий Разумков пошутил: "Смело".

Игорь Петрашко развернулся и пошел к трибуне, где в итоге и принял присягу.


Верховная рада утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем.

За это решение на внеочередном заседании проголосовали 277 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что первой женщиной-генпрокурором Украины назначена Ирина Венедиктова.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 15:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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