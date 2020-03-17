Онлайн-кинотеатры открыли для россиян бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Ряд видеосервисов открыли для россиян бесплатный доступ к сериалам и фильмам, чтобы поддержать домашние карантины и акции по борьбе с коронавирусом. Некоторые снизили стоимость подписки до условной или требуют показать больничный лист.

В онлайн-кинотеатре Megogo сообщили о расширении библиотеки бесплатного контента. В свою очередь, "Яндекс" предоставил промокоды на доступ к "Кинопоиску HD" и музыкальному сервису.

Наконец, кинотеатр IVI установил стоимость подписки в размере 1 р. Сайт Okko предоставляет промокоды через Telegram-бота, а Tvzavr просит подтвердить уход на карантин, предоставив фото соответствующих документов.

Ruposters писал, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала актуальные цифры по эпидемии Covid-2019 в России и рассказала о производстве и поставках тест-систем.

Согласно последним данным, всего в мире зафиксированы 152 577 случаев заражения коронавирусом. 5730 человек погибли. В Москве, Санкт-Петербурге, на Кубани, в Нижегородской области, в Карелии введен режим повышенной готовности, который предназначен для защиты от распространения коронавируса. Есть список из 11 стран, по возвращению из которых необходима самоизоляция. Среди них не только КНР, Италия и Иран, где существует высокий риск заражения коронавирусом, но и Германия, Испания, США и Норвегия. Но ситуация довольно быстро меняется, список ежедневно обновляется, поэтому любой путешественник рискует оказаться в стране, после посещения которой придется две недели провести в карантине. Пока это касается только столицы, но в будущем регионы тоже могут установить карантин.



Несколькими днями ранее Ruposters подготовил инструкцию, которая поможет понять, что надо делать после возвращения из "опасной" страны, как правильно себя вести во время режима самоизоляции, а также можно ли отказаться от карантина и чем это грозит.