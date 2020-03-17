Отправка посылок из Китая восстановилась

Фото: Sherwin / EPA

Поставки товаров из Китая, которые в течение последних нескольких недель могли отправляться с задержкой, восстанавливаются. Об этом говорится в пресс-релизе «AliExpress Россия», который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«95 процентов производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней», — заверили в компании.

Кроме того, сообщается, что продажи российских производителей на «AliExpress Россия» выросли на 20 процентов. Покупателям, заказы которых были задержаны, выдали купоны на общую сумму в 90 миллионов рублей.

Проблемы с доставкой возникли из-за вспышки коронавируса, которая произошла в Китае в конце прошлого года. В стране был введен карантин, из-за этого многие производители не смогли отправлять заказы в нормальном режиме. Сейчас компании восстанавливают режим работы, а сотрудники выходят из карантинного режима.

В КНР эпидемия пошла на спад, но заболевших выявили более чем в 100 странах мира. В России их число приближается к сотне.