Памфилова заявила, что ЦИК готов к любому сценарию голосования

ЦИК РФ готов к любому варианту событий в связи с возможным переносом из-за коронавируса общероссийского голосования по поправкам в конституцию, назначенного на 22 апреля, заявила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы готовы к любому развитию событий. Исходя из того приоритета, который обозначил президент, для нас это очень важно, самое главное - здоровье и безопасность наших людей. Если ничего не будет угрожать, значит, 22 апреля будет голосование, если будут угрозы развития эпидемии, значит, будет перенесено голосование на более благоприятное время", - сказала Памфилова РИА Новости.