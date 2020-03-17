План Титова: Государство должно спасать реальный сектор, а не банкиров

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству антикризисные меры для предпринимателей. По его мнению, государство должно полностью освободить от налогов и проверок малый и средний бизнес, приостановить контроль и надзор, а также вступление новых законов.

По информации РБК, пакет мер Титова для помощи бизнесу из-за пандемии коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках направлен премьеру Михаилу Мишустину.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, в правительстве признали, что предсказать всю глубину влияния пандемии на экономику России невозможно. В то же время правительство и Центробанк сегодня объявили о мерах для стабилизации экономики, нужные для минимизации последствий коронавируса и снижения цен на нефть. ЦБ, в частности, продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а при необходимости будет использовать регуляторные меры.

Между тем, как указывает Титов, государство должно сосредоточиться не на поддержке банковской сферы и крупного сырьевого бизнеса, как в кризис 2014—2015 годов, а на помощи предприятиям реального сектора экономики. В частности, полностью освободить от налогов малый и средний бизнес, отсрочить 50% выплат страховых платежей в соцфонды при условии сохранения рабочих мест и ввести мораторий на контрольно-надзорную деятельность.

«Временно отменить любые проверки, кроме случаев угрозы жизни и здоровью граждан», — призвал Титов.

В числе предложенных им мер — отложить начало действия всех новых законодательных норм, продлить действие всех разрешений и лицензий до конца 2020 года, проиндексировать цены по государственным и муниципальным контрактам на поставки импортных товаров на процент падения курса рубля.

Борис Титов также предложил оплачивать период временной нетрудоспособности в связи с заболеванием коронавирусом, карантином или необходимостью ухода за больными из фонда борьбы с последствиями пандемии.

Что касается ЦБ, то, согласно плану омбудсмена, регулятору не следует повышать ключевую ставку на время пандемии и высокой волатильности на мировых финансовых рынках.