Пушкинский музей закрывается для посетителей из-за коронавируса

Пушкинский музей прекращает работу со вторника в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля (срок может быть продлен). Следите за новостями на сайте и в соцсетях. Приносим извинения за временные неудобства!" - сказано в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.