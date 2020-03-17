Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба Кремля.





"Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации… Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", – говорится в указе президента.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

вынес заключение о соответствии закону о поправке в Конституцию Основному закону страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Конституционном суде разъяснили упоминание Бога в поправках.