Показать меню
Актуально
Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными" Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно? Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции» Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного Коронавирус — в польском кабмине, поляки ждут экстренного заявления Дуды Нафтогаз продлил контракт с Коболевым Нафтогаз продлил контракт с Коболевым В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки Вадим Трухачев: Не демократам 1990-х ругать поправки в Конституцию России Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила Вырвал мальчика из рук матери: в Киеве задержали педофила (фото) Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен "Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин Назначена дата первого в современной России пуска на Луну Назначена дата первого в современной России пуска на Луну
Новости » Политика » Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию

Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию

Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба Кремля.


"Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации… Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", – говорится в указе президента.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.


вынес заключение о соответствии закону о поправке в Конституцию Основному закону страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Конституционном суде разъяснили упоминание Бога в поправках.


Материалы по теме:

Несмотря на COVID. Сенатор оценила возможность голосования по поправке
Путин сообщил подробности о дне голосования по поправкам в Конституцию
Путин спросил КС об условиях вступления в силу поправок к Конституции
Путин согласился с датой голосования по поправкам в Конституцию
Добавлено: 17 мар 2020 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

16 мар 23:42Украина
Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский станет участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV. Согласно сообщению Офиса главы государства, далее..
Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"

Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"

17 мар 18:14Шоу-бизнес
далее..
Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

17 мар 10:35Россия
© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанкСтало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире далее..
Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

Forbes: богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов

17 мар 10:56Экономика
После сильного падения мировых фондовых рынков в понедельник состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes."На фоне того, что далее..
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

17 мар 09:42Шоу-бизнес
43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи далее..
Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко: «Коллеги в шоке от результата моей пластической операции»

17 мар 10:07Шоу-бизнес
Актриса открыто говорит поклонникам, что она делает со своим здоровьем и телом, чтобы чувствовать и выглядеть себя лучше. Оксана верит, возможно, ее советы помогут кому-то. далее..



Лента новостей
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире

Стали известны подробности встречи Зеленского с олигархами

Volkswagen повысил цены в России

Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей

Умер Эдуард Лимонов

АРФП: Резкого роста цен на лекарства из импортного сырья не ожидается

Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

Раскрыты способы защиты от «кибер-коронавируса»

В Иране найден необычный петроглиф. Исследователи полагают, что он изображает человека-богомола

В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек

Молдавская оппозиция считает чрезвычайное положение преждевременной мерой

В России все федеральные учреждения культуры закроют из-за коронавируса

Forbes включил Балагова в список "перспективных европейцев до 30 лет"

Молодой ухажер Ольги Зарубиной попался на измене с ее дочерью

В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса

Россия перестала выдавать визы иностранцам

"Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин

Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"

Знатная китаянка IX века была похоронена вместе с ослами. Они были нужны ей для игры в поло

В наземный транспорт будут пускать по 10 человек, остальных "отсеет" полиция

Максим Виторган: «Мы с Нино не живем вместе»

Россиян срочно позвали домой из зараженной коронавирусом Италии

Последние новости
Вера Брежнева раскрыла, какие подарки делает ей Константин Меладзе Вера Брежнева раскрыла, какие подарки делает ей Константин Меладзе В Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом: лидирует Черновицкая область В Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом: лидирует Черновицкая область Военная ситуация в ЛНР и ДНР с каждым днем становится все напряженнее Военная ситуация в ЛНР и ДНР с каждым днем становится все напряженнее Песков объяснил вероятность переноса голосования за поправки к Конституции Песков объяснил вероятность переноса голосования за поправки к Конституции Евросоюз запретит въезд гражданам других стран Евросоюз запретит въезд гражданам других стран Корректировка индексов: итоги глобальной биржевой торговли за 17 марта Корректировка индексов: итоги глобальной биржевой торговли за 17 марта Пресли Гербер сделал вторую татуировку на лице Пресли Гербер сделал вторую татуировку на лице В России стали чаще покупать витамин D3 В России стали чаще покупать витамин D3 Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию Путин назначил 22 апреля датой голосования по поправкам в Конституцию За сутки случаи коронавируса зарегистрировали в 15 российских регионах За сутки случаи коронавируса зарегистрировали в 15 российских регионах Принц Гарри почувствовал себя использованным российскими пранкерами Принц Гарри почувствовал себя использованным российскими пранкерами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"