Путин: при всей важности изменений в Конституцию нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.



"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.



Как отмечается на сайте Кремля, президент подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".



Указ гласит: "Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".