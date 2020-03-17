Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях

Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин.

"Актуальное и крайне значимое направление вашей работы - противодействие коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа. Конечно, бороться с коррупцией надо всегда и по всем направлениям. Но сегодня, вы это прекрасно понимаете, особенно важно то, что я сейчас назвал. Потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов", - заявил Путин, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.