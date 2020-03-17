Редактор La Repubblica: Европа бросила Италию один на один с коронавирусом

Евросоюз оставил Италию один на один с коронавирусом, отказавшись помочь с необходимыми средствами защиты. Об этом пишет на страницах французской Le Figaro заместитель главного редактора итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео. Рассказывая о борьбе всей страны с COVID-19, он выражает своё крайнее возмущение и глубокую горечь из-за того, что считает моральным провалом европейских институтов.

Первое, что попросила у Европы Италия, — маски, резиновые перчатки и пластиковые очки: эти средства помогают построить простейший барьер против коронавируса. Но, как пишет Ди Фео, этот призыв остался без ответа. Франция и Германия запретили экспорт этих товаров и послали Риму тревожный сигнал о том, что из Брюсселя не поступит никакой конкретной поддержки, даже минимальной.

Да, правительству Италии удалось обойти лимиты по государственному долгу и таким образом поддержать пострадавшую от вируса экономику, и да, Урсула фон дер Ляйен объявила: «Мы все итальянцы». Однако эти инициативы, по мнению журналиста, кажутся очень далёкими от линии фронта, где происходит борьба за выживание страны. Возможно, продолжает он, европейцы не осознают всей серьёзности ситуации, потому что некоторые до сих пор считают COVID-19 «не более чем обычным гриппом».

«Нет, — заверяет автор статьи, — это безжалостный убийца».

Он передвигается с поразительной скоростью, он разрушает лёгкие заражённых людей — сначала стариков, потом трудоспособного населения и даже молодёжи. Менее чем за три недели он убил тысячу людей и заразил более 12 тыс. человек в Италии, и эти цифры постоянно растут. Может исчезнуть целое поколение итальянцев и серьёзно пострадать экономика страны.

По словам заместителя главного редактора La Repubblica, правительство ввело беспрецедентные меры в истории Запада, которые не принимало даже во время двух мировых войн: все итальянцы обязаны сидеть по домам, без посещения магазинов и ресторанов. Жизнь всего общества кардинальным образом поменялась. Европейцы уже видели фотографии покинутого Милана, опустевшие улицы Рима, но меньше знают о битве, которую благородно ведут компетентные врачи на севере Италии, где госпитализируют всё больше больных.

Половина из заражённых должна оставаться дееспособной, каждый десятый помещается в реанимацию и подключается к дыхательному аппарату. Справиться с проблемой можно только с помощью других служб для больных, с привлечением дополнительного медицинского персонала и введением в эксплуатацию новых дыхательных аппаратов.

Со слов Ди Фео, это «борьба против времени»: необходимо создавать по сотне новых больничных коек в день, пока число заболевших не выросло. Одно хорошо: несчастье главным образом затронуло Ломбардию, где самая лучшая система здравоохранения в стране. Однако Италия перед лицом коронавируса осталась в полном одиночестве: Евросоюз не отправил ни одного врача, ни одной маски, не обустроил ни одной больницы.

Журналист задаётся вопросом: почему Европа не наладила совместное производство базовых защитных средств (масок и перчаток), а также оборудования, которое доказало свою эффективность в Китае? Промышленные возможности позволили бы пополнить запасы всех этих жизненно необходимых вещей за месяц, и теперь все страны — члены ЕС не разыскивали бы в отчаянии дыхательные аппараты и защитную одежду.

В статье подчёркивается, что финансовая помощь будет необходима потом, сейчас же власти борются, чтобы не допустить краха итальянского общества. Главное на данный момент — это здоровье, потому что, по их убеждению, забота о здоровье важнее бизнеса, а без больниц, готовых принять заболевших, паника породит хаос и обрушит финансовые рынки. И в этой ситуации — самой драматичной со времени создания Европейского союза — Европа проявила безучастность к проблемам своих граждан в качестве бюрократической структуры, которая не способна перейти к конкретным действиям. У неё нет ни солидарности, ни контроля.

«Это важный урок, который мы никогда не забудем: когда эпидемия закончится, больше ничего не будет, как прежде», — предсказывает Джанлука Ди Фео.

По его словам, даже Евросоюзу придётся серьёзно измениться, чтобы сконцентрироваться на нуждах своих граждан. В противном случае, как считает автор статьи в Le Figaro, ничто не защитит его от волны ксенофобного популизма, который уже превращает вирус в политическое оружие массового уничтожения.