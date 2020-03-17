Россия готовится осваивать Луну. Зачем это нужно?

© РИА Новости / Илья НаймушинПерейти в фотобанкСтало известно, когда РФ запустит свой первый в новейшей истории аппарат на Луну. Сейчас отставать в этом нельзя, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области космонавтики Валерий Тимошенко.