Сотни украинцев разбили лагерь на варшавском автовокзале

Сотни украинских заробитчан собрались на автовокзале в Варшаве, пытаясь покинуть Польшу из-за угрозы коронавирусной инфекции, пишет Gazeta Wyborcza.

По данным репортёра издания, «украинцы растеряны», и уже второй день не могут получить информацию по горячей линии своего правительства. Железнодорожная станция «Варшава Западная» является основным транспортным узлом, обслуживающим автобусные соединения с различными городами Украины.

Уже есть случаи, когда у граждан Украины истёк срок действия визы. Некоторые заробитчане находятся на станции 48 часов, они там спят, принимают пищу, устраивают в туалете «водные процедуры».

Ранее ИА Newstes сообщало об «украинском исходе» из Европы.Очевидцы сообщали в соцсетях о многокилометровых очередях из автомобилей украинцев и пешеходов. Первоначально министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «украинское правительство стремится открыть пешеходные переходы на границе с Польшей». Однако затем министр признался, что «на данный момент ответа нет».

«Насколько мне известно, там были установлены железобетонные блоки на польской стороне [пограничного перехода], что затрудняет доступ «, — сказал украинский министр.

Напомним, число заболевших коронавирисом в Польше достигло 156, три человека скончались.