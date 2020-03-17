Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку.
На очередной сессии регионального парламента Сокол пояснил, что ему должен перейти мандат от избирательного округа, в который входят Саратовская, Волгоградская и Пензенская области. Ранее мандат принадлежал Ольге Баталиной, которая заняла пост заместителя министра труда и соцзащиты Российской Федерации.
По словам Сокола, он не собирается уезжать из Иркутской области. Он пояснил, что будет выезжать из региона на заседания Госдумы.
Сергей Сокол возглавил законодательное собрание Иркутской области в 2018 году.
Нового председателя иркутского заксобрания изберут путем тайного голосования.