Стало известно, когда состоится официальная презентация PlayStation 5

Sony наконец-то готова поделиться подробностями PlayStation 5 — их представят завтра в 18:00 по киевскому времени.Материал будет презентован ведущим архитектором консоли Марк Церни, который расскажет как о консоли нового поколения, так и о том, как она повлияет на будущее игр.Тем интереснее, чем будет удивлять Sony, поскольку многие особенности обеих консолей наверняка окажутся общими — тот же SSD, аппаратная трассировка лучей и тому подобное. При этом, кстати, завтра не стоит ожидать анонсов игр.