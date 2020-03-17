Тест-систем пока что хватает не на всех: в Минздраве рассказали, как намерены бороться с коронавирусом

Тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19, который набирает силу в Украине, имеются только в 15 областях. Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы имеем тест-системы в 15 областях», — сказал он.

Недостаток текст-систем в ведомстве надеются восполнить в ближайшие выходные, когда в Украину поступит еще около миллиона образцов такого медицинского оборудования.

К тому же ожидается поступление в страну экспресс-тестов, которые позволяют делать исследования у постели больного.

Также в Минздраве сейчас готовят приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

«Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких», — сказал Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине Кабинет министров усилил карантинные меры. Прежде всего в правительстве решили приостановить с 18 марта все виды пассажирских перевозок, а также запретить все массовые мероприятия с участием более чем десяти человек.