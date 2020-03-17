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Новости » Украина » Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей

Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей

Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей

Во вторник, 17 марта, в селе Приднепровское Черкасской области в одном из домов обнаружили троих мертвых малолетних детей. За день до этого в Полтаве приключилась загадочная смерть 23-летнего интерна.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Черкасской области, в доме полицейские нашли тела трех детей возрастом от 4 до 9 лет. На всех телах были следы удушения. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в придомовой постройке отца погибших детей. Он покончил жизнь самоубийством — повесился.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Луцке из окна многоэтажки выпали две юные девушки, которые были двоюродными сестрами, одна из них погибла.

Загадочная смерть приключилась и в Киеве — тело девушки обнаружили возле пруда, а рядом стоял автомобиль Honda.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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