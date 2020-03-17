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Новости » Политика » Тряска силовиков в Азербайджане: теперь взялись за охрану президента

Тряска силовиков в Азербайджане: теперь взялись за охрану президента

Тряска силовиков в Азербайджане: теперь взялись за охрану президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расформировал Особую службу государственной охраны (ОСГО). На ее базе созданы три самостоятельных подразделения: Служба безопасности президента (СБП), Государственная служба связи и информации и Государственное агентство по охране стратегических объектов.

Руководителем СБП указом Алиева назначен 69-летний Бейляр Эюбов. Эюбов по происхождению нахичеванский курд, родился в Армянской ССР, давний соратник третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. С 1993 года Эюбов руководил личной охраной Гейдара Алиева, а после его смерти стал шефом службы безопасности действующего главы азербайджанского государства.

Отличие нового статуса Эюбова в том, что он стал самостоятельной фигурой. Ранее «азербайджанский Коржаков», как порой называют Эюбова, был в подчинении директора ОСГО Вагифа Ахундова. В распоряжении Ахундова также ранее находилась Национальная гвардия Азербайджана. В Азербайджане Нацгвардия сочетает функции внутренних войск, службы безопасности президента и первых лиц страны, а также почетного караула на приемах высоких иностранных гостей.

«Азербайджанский Коржаков» — давний предмет слухов и сплетен в стране. В сентябре 2003 года, при жизни Гейдара Алиева, оппозиционные азербайджанские газеты «Хурриет» и «Ени Мусават» написали, что Эюбов якобы арестован на территории Турции по личному распоряжению Гейдара Алиева — в рамках турецко- азербайджанских мер по нейтрализации запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). «Ени Мусават» сообщала, что курд Эюбов «всегда финансировал РПК и поддерживал курдских партизан». Выяснилось, что на момент своего «ареста» Эюбов охранял Алиева, когда президент лечился в США, в Кливленде.

В 2013 году за хулиганство были приговорены к тюремному заключению двое племянников Эюбова и их друзья, выходцы из богатых азербайджанских семей. Эта новость подняла интерес азербайджанцев к персоне племянника Эюбова Роберта, высокопоставленного офицера службы безопасности президента страны. В 2011 году азербайджанские оппозиционные СМИ писали, как Роберт Эюбов остановил машину, принадлежавшую начальнику Бакинской таможни Вусалу Новрузову, вытряхнул с помощью своих спутников пасажиров машины и избил их. Под «раздачу» генеральского племянника попали пытавшиеся разнять драку полицейские. Сайт оппозиционной партии «Ени Мусават» счел, что причиной драки стал конфликт дяди драчуна с главой МЧС Азербайджана Камалетдином Гейдаровым, чьим человеком был начальник таможни. Камалетдин Гейдаров, как и Эюбов, также родом из Нахичевани, входит в «старую гвардию» Гейдара Алиева. Семья Гейдарова по богатству и влиятельности находится на втором месте после Пашаевых — семьи первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

ИА Newstes напоминает, что осенью 2015 года, накануне шиитских волнений в Нардаране и Гяндже, Ильхам Алиев расформировал некогда всемогущее Министерство национальной безопасности страны (МНБ) . По данным некоторых азербайджанских экспертов, Ильхам Алиев заподозрил главу МНБ Эльдара Махмудова в интригах в пользу клана Пашаевых, кроме того, глава государства был недоволен Махмудовым как шефом госбезопасности. В конце 2015 года был заключен в СИЗО экс- руководитель Антитеррористического центра МНБ Эльчин Гулиев. Заместитель Гулиева Ильгар Алиев ранее покончил с собой в тюремной камере.
Махмудов на посту министра был замечен в коррупции — в частности, в выводе через Международный банк Азербайджана в офшорные зоны сумм в миллиарды долдаров. В ходе этих хищений в Азербайджане на скамью подсудимых сели многие чиновники. Однако для Эльдара Махмудова это правовых последствий не имело.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes


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Добавлено: 17 мар 2020 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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