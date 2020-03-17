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Новости » Политика » Турция проведёт массовую эвакуацию своих граждан из Европы

Турция проведёт массовую эвакуацию своих граждан из Европы

Турция проведёт массовую эвакуацию своих граждан из Европы

До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан, сообщил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. «Авиакомпания Turkish Airlines доставит 34 рейсами в страну 3614 граждан. Все они будут помещены на карантин в Стамбуле и Коджаэли», — отметил глава МИД Турции, передаёт информагентство Anadolu.

Речь идёт о турецких гражданах, временно находящихся или обучающихся в странах Европы, а также этнических турках, проживающих за рубежом и выразивших желание вернуться на родину, пояснил Чавушоглу.

МИД Турции находится на постоянной связи с диппредставительствами страны в Китае, Италии, Иране и Ираке, где коронавирус распространился с особой силой, подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Newstes, в Турции за последние сутки зафиксированы ещё 29 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране возросло до 47 человек. Большинство подтверждённых случаев прямо или косвенно связаны с выездом за границу, проинформировал ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Тысячи мусульман, возвращающихся в Турцию из паломничества в Саудовскую Аравию, были взяты на карантин 15 марта. В тот же день МВД страны распорядилось с начала этой недели закрыть все бары и ночные клубы. Управление по делам религии Турции (Diyanet) накануне, 16 марта, постановило отменить все молитвы в мечетях и другие религиозные мероприятиях до своего особого уведомления. Ранее официальные лица Турецкой Республики предложили перенести начало туристического сезона в стране в связи с распространением коронавируса.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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