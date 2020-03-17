Турция проведёт массовую эвакуацию своих граждан из Европы

До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан, сообщил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. «Авиакомпания Turkish Airlines доставит 34 рейсами в страну 3614 граждан. Все они будут помещены на карантин в Стамбуле и Коджаэли», — отметил глава МИД Турции, передаёт информагентство Anadolu.

Речь идёт о турецких гражданах, временно находящихся или обучающихся в странах Европы, а также этнических турках, проживающих за рубежом и выразивших желание вернуться на родину, пояснил Чавушоглу.

МИД Турции находится на постоянной связи с диппредставительствами страны в Китае, Италии, Иране и Ираке, где коронавирус распространился с особой силой, подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Newstes, в Турции за последние сутки зафиксированы ещё 29 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране возросло до 47 человек. Большинство подтверждённых случаев прямо или косвенно связаны с выездом за границу, проинформировал ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Тысячи мусульман, возвращающихся в Турцию из паломничества в Саудовскую Аравию, были взяты на карантин 15 марта. В тот же день МВД страны распорядилось с начала этой недели закрыть все бары и ночные клубы. Управление по делам религии Турции (Diyanet) накануне, 16 марта, постановило отменить все молитвы в мечетях и другие религиозные мероприятиях до своего особого уведомления. Ранее официальные лица Турецкой Республики предложили перенести начало туристического сезона в стране в связи с распространением коронавируса.