Умерла вдова Юрия Гагарина

Сегодня на 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта в мировой истории Юрия Гагарина. Об этом российским СМИ сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов.

Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет,

— подтвердили печальные новости РБК в пресс-службе ЦПК.





Валентина Гагарина

Валентина Гагарина родилась в Оренбурге, окончила Оренбургское медицинское училище и много лет работала в лаборатории Центра управления полетами. В 1957 году в родном городе Валентина вышла замуж на Юрия Гагарина. В браке у Юрия и Валентины родились две дочери — Галина и Елена.

После смерти мужа в 1968 году (на тот момент Валентине было 32 года) Валентина Гагарина закрылась от журналистов и не давала интервью. При этом вдова Юрия Гагарина продолжала посещать мероприятия, посвященные ее покойному мужу. После смерти Юрия Гагарина Валентина больше замуж не выходила. Известно, что в последние годы Валентина Гагарина вела тихую и размеренную жизнь в своем доме в подмосковном Звездном городке, из окон которого виден памятник мужу, сжимающего в ладони ромашку.

NEWSTES.RU выражает искренние соболезнование родным и близким Валентины Гагариной.





Юрий и Валентина Гагарины с дочерьюВалентина и Юрий ГагариныВалентина Гагарина с дочерьми на похоронах мужа



