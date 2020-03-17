В Европе не осталось стран без коронавируса

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Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Черногории. Об этом сообщил премьер-министр страны Душко Маркович, передает ТАСС.

Заразившиеся — пациентки 1948 и 1973 годов рождения, приехавшие из другой страны. Их состояние нормальное, отметил Маркович.

Таким образом, в Европе не осталось ни одной страны без зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также власти ввели обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию. Кроме того, было принято решение закрыть все отели и рестораны в стране. В магазинах ввели ограничение на число покупателей.

До этого Черногорию назвали последней страной в Европе, где не отмечено случаев инфицирования новым коронавирусом.