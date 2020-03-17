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Новости » Политика » В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса

В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса

В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса
Число пленарных заседаний Государственной думы в неделю не изменится в связи с корректировкой графика работы палаты на весеннюю сессию, заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что совет Думы принял решение о корректировке графика работы в весеннюю сессию из-за распространения коронавируса. По словам спикера, количество пленарных недель будет сокращено, Дума будет работать согласно следующему распорядку: одна неделя - в рамках пленарного заседания, вторая неделя - в рамках комитета, либо прием граждан непосредственно в регионах для тех, кто не задействован в работе комитетов, затем следующая неделя - вновь работа в рамках пленарного заседания, и завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц - работа в регионе. Володин добавил, что такой режим работы продлится до конца сессии.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 18:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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