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Новости » Технологии » В Иране обнаружен петроглиф с изображением загадочного существа

В Иране обнаружен петроглиф с изображением загадочного существа

В Иране обнаружен петроглиф с изображением загадочного существа

В Иране археологи обнаружили интересный рисунок на скале. На нем изображено существо, которое одновременно похоже на насекомое и человека.

Петроглиф обнаружили в Теймаре, что находится в округе Хомейн в центральной части страны. Рисунок высотой 14 сантиметров и первый раз его заметили около двух лет назад. Но только сейчас археологи описали находку. Специалисты не могли определить, что же нарисовано, ведь существо имеет шесть конечностей, в результате им пришлось исследовать находку с помощью энтомологов.

После анализа выяснилось, что изображение напоминает и человека и богомола. На насекомое оно похоже из-за количества конечностей и треугольной головы с большими глазами. Специалисты отметили, что на петроглифе хищник.

Определить точный возраст артефакта пока невозможно. Для экспертизы необходимо провести радиоуглеродный анализ, но в Иране применение таких материалов запрещено. Эксперты предположили, что время создания рисунка датируется от 4 до 40 тысяч лет, сообщает интернет-издание Дни24.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 04:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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