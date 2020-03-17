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Новости » Россия » В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек

В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек

В конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человекФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В качестве участников конкурса «Лидеры России. Политика» зарегистрировались почти 34 тысячи человек со всей страны, которые подали свои заявки на специальном портале. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей».

Среди 33 986 зарегистрированных, 16 549 человек заполнили анкету, 7 474 —загрузили эссе, 5 484 — видеоинтервью. Данные 4 732 участников появились на специальной странице, где их могут поддержать совершеннолетние пользователи портала госуслуг. У зарегистрированных участников еще есть возможность оказаться на странице поддержки — для этого они должны выполнить все обязательные задания.

«Необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, отметив, что на выполнение этих заданий у участников конкурса осталось не так много времени.

О запуске проекта «Лидеры России. Политика» для отбора политических лидеров было объявлено 25 февраля. Конкурс рассчитан на людей, заинтересованных в участии в выборах в Госдуму или в работе в региональных парламентах.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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