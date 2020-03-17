В МОЗ развенчали миф о лекарстве от коронавируса и объяснили причину закрытия метро

На сегодняшний день не существует лекарств, которые бы позволили вылечить человека от коронавируса, которым инфицировались уже более 182 тысяч людей в мире.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. «Нет таблетки, которая бы позволила вылечить больного. Следовательно, не нужно реагировать на распространение информации о том, что где-то продают уникальные таблетки. Это мошенничество. И на это мы будем реагировать жестко», — заявил он и добавил, что на сегодняшний день методами сдерживания эпидемии является профилактика.

В частности, Виктор Ляшко упомянул о решении Кабмина ограничить работу метро. «Это направлено на уменьшение количество людей, которые находятся в одном пространстве и контактируют друг с другом. Мы знаем, что такое метрополитен и сколько людей едет в вагоне особенно в часы пик. Там очень тесный контакт, не помогут ни маски, и другие защитные средства», — отметил он и добавил, что при таком скоплении людей достаточно одного заболевшего, чтобы инфицировать людей.

Также Виктор Ляшко сообщил, что у человека, которого первым госпитализировали с коронавирусом в Черновицкой области, первый тест показал отрицательный результат. «Будет второе подтверждение — будет первый случай излечения», — добавил он.

Что же касается двоих новых инфицированных из Киева, то, по словам замминистра, установлены люди, с которыми контактировали заболевшие — за ними установлено медицинское наблюдение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве с 23:00 17 марта 2020 года закрывают метрополитен. По предварительным данным, столичная подземка не будет работать до 3 апреля 2020 года.