В России может кардинально измениться процедура банкротства

Минэкономразвития разработало поправки в законодательство о банкротстве. Ведомство предлагает комплексные изменения, цель которых — сделать банкротство цивилизованным способом возврата долгов кредиторам и спасения честного бизнеса.

Как полагают авторы инициативы, большинство банкротств в России происходит в интересах недобросовестных предпринимателей. Они, назначая «своих» арбитражных управляющих, затягивают процедуру банкротства, включают в реестр требований аффилированных кредиторов и выводят активы.

«Если поправки будут приняты, то банкротства в нашей стране изменятся кардинально», —обещает заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Минэкономразвития предлагает ввести возможность реструктуризации долгов перед кредиторами. Если большинством голосов кредиторы приняли решение, что реструктуризация возможна, должник должен предоставить план по реструктуризации. Как считают авторы законопроекта, такой план должен быть гибким, а кредиторам нужна возможность найти компромисс и договориться о дисконте на площадке суда.

Следует отметить, что количество банкротств предприятий в России постоянно растет, за последние восемь лет оно удвоилось. В 68% завершенных процедур кредиторы ничего не получают, в 37% случаев предприятия входят в процедуры банкротства уже без активов. В результате кредиторам возвращается только 5% задолженности.