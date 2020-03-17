В Словакии скончался американец с подозрением на коронавирус

Гражданин США, у которого подозревали коронавирус, скончался во вторник в гостинице города Кошице на востоке Словакии, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Алена Крчова.

"Персонал гостиницы вызвал бригаду скорой помощи к потерявшему сознание постояльцу, однако прибывшие медики уже ничем не смогли ему помочь. Предварительный осмотр предполагает наличие у скончавшегося заболевания COVID-19. Согласно документам, ранее он был в Китае. Кроме того, у американца была сильная форма диабета", - сказала Крчова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Крчовой, работавшая с американцем бригада медиков направлена на 14-дневный карантин, поскольку при прибытии на вызов они не имели представления, что постоялец гостиницы может иметь коронавирус и не были соответствующим образом экипированы. Данные о наличии у скончавшегося вируса COVID-19 перепроверяются в лаборатории в Кошице.

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