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Новости » Шоу-бизнес » Ванесса Паради высказалась в защиту Джонни Деппа в деле о клевете Эмбер Херд: "Люди продолжают верить лжи"

Ванесса Паради высказалась в защиту Джонни Деппа в деле о клевете Эмбер Херд: "Люди продолжают верить лжи"

Ванесса Паради высказалась в защиту Джонни Деппа в деле о клевете Эмбер Херд: "Люди продолжают верить лжи"

Летом суд в очередной раз рассмотрит иск 56-летнего Джонни Деппа на 50 миллионов долларов против его бывшей жены, 33-летней Эмбер Херд, которую он обвиняет в клевете. После скандального развода и обвинений в домашнем насилии Депп пытается доказать, что стал жертвой жестокой манипуляции со стороны Эмбер, которая была в их союзе настоящим абьюзером. Актер в том числе старается вернуть себе доброе имя. В том, что он действительно этого заслуживает, уверена его бывшая возлюбленная, 47-летняя Ванесса Паради.


Джонни Депп и Ванесса Паради

Французская актриса и певица в очередной раз открыто выступила в защиту Джонни — прежде она защищала его в ходе громкого бракоразводного процесса с Херд.

Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы были партнерами 14 лет, вместе растили наших двоих детей. И все эти годы он был добрым, внимательным, щедрым человеком и отцом, который не способен на насилие. На съемках актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожали его, потому что он скромный человек, относящийся с уважением ко всем, а еще он один из лучших актеров, каких нам доводилось видеть. Я знаю про обвинения, публично выдвинутые против него Эмбер Херд... Все это совсем не похоже на настоящего Джонни, которого знала я. Все те годы, что мы были вместе, он никогда не был жестоким со мной, никогда не оскорблял. Ужасные обвинения удручают. Они разрушили его карьеру, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам,— заявила Ванесса Паради сейчас.


Вместе с Деппом она жила с 1998 по 2012 год и рассталась с ним, когда у актера начался роман с Эмбер Херд на съемках фильма "Ромовый дневник" (The Rum Diary). Расставание Ванессы и Джонни прошло мирно: они сохранили хорошие отношения и продолжили вместе заботиться о своих детях, дочери Лили-Роуз и сыне Джеке.

В деле о клевете Ванесса Паради решила высказаться вслед за другой бывшей возлюбленной Деппа — 48-летней актрисой Вайноной Райдер, которая тоже не поверила в то, что Джонни — абьюзер.



Эмбер Херд и Джонни Депп


This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing


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Добавлено: 17 мар 2020 в 03:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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