Вера Брежнева раскрыла, какие подарки делает ей Константин Меладзе

Как только певица перестает публиковать совместные снимки с мужем, в Сети тут же усиливаются слухи о разладе в звездной семье: мол, Брежнева уходит от супруга из-за его измен. Но артистка только смеется над домыслами.

Вера Брежнева четыре года счастлива в браке с Константином Меладзе. Впрочем, не все изначально приветствовали этот звездный союз, ведь ради длинноногой блондинки продюсер расстался с Яной Сумм, родившей ему троих детей.

Пара старается не обращать внимания на критические отзывы в свой адрес. По словам экс-солистки «ВИА Гры», избранник часто радует ее приятными комплиментами и сюрпризами. «Дарит то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи, ювелирные украшения или путешествия. Признаюсь, я редко жду чего-то конкретного, и очень приятно, когда мужу удается предугадать мои желания. Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души», — делилась Вера в разговоре с журналистами.





К слову, еще осенью прошлого года ходили слухи, что семейной идиллии Брежневой пришел конец. Якобы 56-летний Меладзе повторил прежний сценарий — закрутил роман с молоденькой солисткой «ВИА Гры» и готов подать на развод. В пассии ему приписали 31-летнюю Эрику Герцег, имеющую, к слову, тот же типаж, что и Вера. Однако Брежнева с иронией отнеслась к сплетням.

«Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа, — писала певица. — Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы — погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи, спасибо, открыли глаза».

Артистка отмечает, что уверена в себе, и ни о каких соперницах не может идти речи. А избранник не обделяет ее вниманием и заботой. «Могу сказать, что после 25 лет у меня начались хорошие отношения с самой собой, после 35 — идеальные, — откровенничала она. — Важнее быть довольной своим отражением во внутреннем восприятии себя. С точки зрения красоты я сама себе лучший детектор. Но всегда поднимают настроение комплименты мужа, потому что это проявление любви и нежности. Их, к счастью, я получаю часто».

Фото: Legion-Media