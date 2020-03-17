Владимир Путин попросил ввести особый график работы для сотрудников с детьми

Тема: Коронавирус из Китая: что надо знать

Президент России Владимир Путин попросил работодателей по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть маленькие дети, гибкий или дистанционный график работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «где это возможно, необходимо предусмотреть особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста».

Он отметил, что в случае внеплановых каникул, временного закрытия детских учреждений, если где-то возникает или может возникнуть такая необходимость, дети не должны быть предоставлены сами себе. В связи с этим, помимо организации дистанционного обучения, необходимо обязательно быть в постоянном контакте с родителями, подчеркнул Владимир Путин.

«Я прошу работодателей также учесть эту ситуацию: в том, чтобы мы спокойно, без всяких потерь, прошли эту ситуацию — непростую, прямо скажем. Нам нужно вместе сосредоточенно и дисциплинированно работать над этим», — сказал глава РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия располагает всеми компетенциями и научной базой для производства тест-систем диагностики коронавируса и разработки вакцины.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. В России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.