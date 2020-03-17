Военная ситуация в ЛНР и ДНР с каждым днем становится все напряженнее

На Донбассе продолжается обострение по всей линии фронта, причем как в ДНР, так и в ЛНР. 17 марта в половину пятого ВСУ обстреляли поселок Донецкий, который, как и соседний поселок Голубовское, является пригородом Кировска, о котором неоднократно сообщало ИА Newstes.

По данным СЦКК, обстрел поселка Донецкий в ЛНР велся с направления подконтрольного ВСУ населенного пункта Новотошковское с применением минометов 82 мм. В результате обстрела пострадало четыре жилых дома на улице Горького.

О напряженной ситуации сообщают и в ДНР. На протяжении дня 17 марта пресс-служба НМ ДНР публиковала несколько экстренных сообщений, информирующих об обстреле со стороны ВСУ то одного, то другого населенного пункта республики. В частности, в половину восьмого вечера ВСУ открыли огонь по жилому сектору н.п. Старомихайловкий с применением СПГ-9, в результате обстрела повреждения получил жилой дом на улице Горького.

Ранее утром был обстрелян поселок Октябрьский, прилегающий к району аэропорта. В этот же день из минометов были обстреляны Докучаевск и Ясное. От обстрелов также пострадали дома мирных жителей. В течение суток обстреливались Александровка, Зайцево, а на юге украинские военные из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады в нарушение норм международного гуманитарного права из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» обстреляли автомобиль, оказывающий плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей прифронтовой Саханки. В результате обстрела один защитник республики погиб, один получил тяжелые ранения, а мирный житель — контузию.