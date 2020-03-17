Выставка Дали в московском Манеже прекращает работу из-за коронавируса

Масштабная экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали в московском Манеже прекращает работу со вторника в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса, сообщили РИА Новости организаторы проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.

"В связи с распоряжением мэра города Москвы Сергея Собянина о запрете проведения любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в условиях распространения коронавируса COVID-19 и ввиду беспрецедентных мер, принимаемых правительством Российской Федерации и Роспотребнадзором РФ, организаторы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" вынуждены сообщить о прекращении работы экспозиции с 17 марта 2020", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, выставка стала самой популярной в текущем сезоне, показав небывалый спрос и рекордную посещаемость.

"Мы очень сожалеем, что нам не удалось показать выставку всем желающим, несмотря на многочисленные запросы, но мы искренне верим, что данное решение о закрытии выставки сейчас поможет нам минимизировать риск распространения эпидемии в России", - сказал директора Музея Фаберже Владимир Воронченко, чьи слова привели в пресс-службе.