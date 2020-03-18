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Новости » Экономика » "Аэрофлот" сократит число рейсов в Белоруссию до 30 апреля

"Аэрофлот" сократит число рейсов в Белоруссию до 30 апреля

"Аэрофлот" сократит число рейсов в Белоруссию до 30 апреля
© Пресс-служба AirbusПерейти в фотобанкПассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Белоруссию и Армению по 30 апреля, сообщается на сайте компании.

Российские власти на фоне распространения коронавируса ограничили с 00.00 18 марта до 00.00 1 мая 2020 года въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля (включительно)... Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля (включительно)", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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Добавлено: 18 мар 2020 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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