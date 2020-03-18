"Аэрофлот" сократит число рейсов в Белоруссию до 30 апреля

© Пресс-служба AirbusПерейти в фотобанкПассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Белоруссию и Армению по 30 апреля, сообщается на сайте компании.

Российские власти на фоне распространения коронавируса ограничили с 00.00 18 марта до 00.00 1 мая 2020 года въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля (включительно)... Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля (включительно)", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.