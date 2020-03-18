Аудиторы обнаружили отставание в обеспеченности инвалидов колясками

На конец 2018 года не получили коляски более 35 тысяч инвалидов, потому что на эти цели в бюджете было предусмотрено почти на 25 процентов меньше средств, чем требовалось. Соответствующая информация содержится в отчёте Счётной палаты за 2019 год (имеется в распоряжении «Парламентской газеты»), который будет опубликован сегодня, 18 марта.

В документе поясняется, что при проверке Счётной палатой эффективности использования средств, выделенных в 2017-2018 годах на закупку кресел-колясок для инвалидов, обнаружилось, что, «несмотря на принимаемые меры, проблемы в этой сфере сохраняются, а уровень обеспеченности колясками в целом остаётся не выше 78 процентов».

«На конец 2018 года не получили коляски более 35 тысяч инвалидов. Чтобы обеспечить всех, требовалось около 4,1 миллиарда рублей. Это почти на 25 процентов больше, чем было предусмотрено в бюджете на данные цели», — говорится в отчёте.

В то же время, отмечают аудиторы, несмотря на нехватку средств, ежегодно остаются неиспользованные остатки. Одна из причин — расторжение контрактов в конце года, в том числе из-за низкого качества организации работ.

По данным Счётной палаты, ситуация не улучшилась даже после того, «как Правительство в 2018 году установило жёсткие сроки обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Основные причины — позднее начало и длительность конкурентных процедур. Серьёзной̆ проблемой по-прежнему остаётся долгое ожидание изделия — до 300 дней.