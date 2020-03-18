Боно из U2 представил в Сети песню, посвященную жителям Италии

Ирландский музыкант и вокалист группы U2 Боно (Пол Хьюсон) в День святого Патрика представил в Сети новую песню Let your love be known, посвященную жителям Италии и всем, кто пострадал от пандемии коронавируса в мире.

"Эта композиция для итальянцев, которые вдохновили меня написать ее, для ирландцев и всех, кто в этот день находится в непростом положении, но все еще поет", — написал Боно.

информации NME, у музыканта на создание баллады Let your love be known в сопровождении фортепиано ушло всего несколько часов.

Пользователям Сети понравилась эта работа, в том числе и жителям Италии.

"Передаю спасибо из Палермо", — написал @marco_messina14_

"Очень красиво", — прокомментировала @jamie.willliams

"Если кто-то может подбодрить нас, то это Боно", — заявила @wendygulock