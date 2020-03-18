Британский производитель решил бороться с дефицитом макарон – продает фаллическую пасту





Фотографии пустых полок в супермаркетах Великобритании начали свое пугающее шествие по планете. Из-за пандемии коронавируса люди боятся выходить из дома и скупают все подряд. В особенном дефиците ныне макароны – как продукт длительного хранения, они пользуются спросом. Но, как мы знаем, где смешно – там не страшно. Даже в том случае, если придется есть макароны с маслом - аллегорично.

Итак, британский Интернет-магазин – Ann Summers, презентовал на своем сайте макароны фаллической формы. Как остро подметили в Metro, это – то, что нужно в изоляции.

Стоит новинка 5 фунтов стерлингов – и, к слову, британцы быстро раскупили всю партию. Наверное, хороши, или в условиях дефицита и такое сойдет.