Число совершённых иностранцами преступлений в Москве уменьшилось на 15%

За 2019 год количество преступлений, которые иностранцы совершили в столице, уменьшилось на 15 процентов по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов, представляя 18 марта депутатам Мосгордумы отчёт о деятельности подчинённых органов внутренних дел.

«Актуальным и значимым для столицы остаётся вопрос противодействия нелегальной миграции. Пресечено свыше 119 тысяч нарушений режима пребывания в РФ иностранными гражданами. 47 тысячам иностранцев закрыт въезд в Россию. Количество преступлений, совершённых иностранцами, сократилось на 15 процентов», — рассказал Баранов столичным парламентариям.

В 2019 году перекрыто 62 канала поставки наркотических средств в особо крупном размере. Также правоохранители изъяли более 300 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и 830 кг взрывчатых веществ.

Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось на 58 процентов, а эффективность выявления преступлений террористического характера возросла почти на 10 процентов.